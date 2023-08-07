В Красноярск 11 августа прибудет книжный поезд из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Читающий август»

Фото: Книжные маяки России

Красноярск стал одним из городов-участников проекта «Читающий август», цель которого сделать книги и чтение более популярными среди жителей России. Как рассказывают организаторы, 11 августа в краевую столицу прибудет книжный поезд, пассажирами которого стали известные писатели, журналисты, актеры и библиотекари. Они проедут через 14 городов страны из Санкт-Петербурга до Владивостока, чтобы в каждом провести фестиваль «Книжные маяки России».

В городах-участниках, в том числе и в Красноярске, организаторы проведут массу интересных мероприятий, включая встречи с известными русскими писателями. Всего в рамках фестивальной программы пройдет более 300 активностей, в которых примут участие около 100 писателей, в том числе Андрей Курпатов, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Дарья Донцова.

На каждой остановке участники проекта подарят местным библиотекам книги с автографами современных авторов. Стратегическая цель, которая стоит перед проектом, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

Также, параллельно, в Красноярск прибудут и участники автопробега «Дорога на маяк» проекта «Читающий август». Их книжное путешествие начинается в Мурманске и закончится во Владивостоке, на главном книжном фестивале года.

Узнать более подробную информацию можно на сайтах проекта