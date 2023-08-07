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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:54

В Минусинске СК ищет мужчину, подозреваемого в надругательстве над 9-классницей

2 августа неизвестный попытался познакомиться с 14-летней девушкой, а когда получил отказ – стал домогаться до нее
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото подозреваемого (СК)

Фото подозреваемого (СК)

В Минусинске сотрудники СК разыскивают мужчину, подозреваемого в надругательстве над 9-классницей. Как сообщают в ведомстве, 2 августа мужчина подошел к 14-летней девушке познакомиться, но получил отказ.

Такой поворот мужчину – выходца из среднеазиатских республик – не устроил. Он решил подойти еще раз, но уже получить свое. Когда он нашел девушку на другой улице, то долго не думал. Надругался прямо на улице.

В СК завели уголовное дело по статье «развратные действия сексуального характера без применения насилия».

ПРИМЕТЫ: мужчине на вид 25-30 лет, был одет в шорты черного цвета, футболка белого цвета, темные сандалии, рост около 170 см, плотного телосложения, азиатской внешности, темные прямые волосы с челкой, на нижней челюсти справа родинка.