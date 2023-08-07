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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:42

В Красноярском крае баржа чуть не утонула после столкновения с подводным камнем

ЧП на Енисее в Казачинском районе произошло около 7 утра 7 августа
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казачинском районе Красноярского края произошло ЧП на реке Енисей. Как рассказали в транспортной прокуратуре, баржа груженная щебнем столкнулась с подводным камнем.

Все произошло около 7 утра 7 августа. Буксир-толкач, в составе двух барж с щебнем, вышел с судового хода. Из-за чего одна из барж столкнулась с подводным камнем. Произошло повреждение, судно было немного подтоплено.

К счастью, опасных последствий не наступило. Судно отбускировано к берегу. Специалисты прокуратуры проводят проверку.