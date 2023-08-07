Красноярский суд отказал в приостановке сноса кафе «Кантри»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд Красноярского края отказал в приостановке сноса кафе «Кантри». Об этом сегодня, 7 августа, сообщает депутат Илья Зайцев в своем тг-канале.

Ольга Грималюк должна убрать свое здание с проспекта Мира до 8 августа 2023 года.

Изображение: тг-канал Ильи Зайцева

Напомним, что кафе было признано самовольной постройкой. 20 июня Зайцев заявил, что городская администрация сама готова снести «Кантри», если этого не сделает Грималюк.

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Напомним, что после нескольких судов и апелляций, длившихся более двух лет, решение Красноярского краевого суда было оставлено в силе. Но в последние дни июля владелица предъявляет результаты некой экспертизы, что здание построено правильно и нарушений никаких нет. А потому потребовала признать за ней право собственности. (подробнее)

Снос кафе «Кантри» в Красноярске неизбежен или можно откладывать его до бесконечности

18 июля стало известно, что требования прокуратуры к ИП Грималюк О.Р. повторно удовлетворены апелляционным определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. Судебный акт оставлен без изменения. (подробнее)