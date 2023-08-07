В Туве нашли пропавшую женщину-грибника, которая провела в тайге двое суток

Скриншот: видео МЧС России по Республике Тыва

7 августа в Туве завершились работы по поиску 60-летней женщины-грибника. Об этом сообщает региональный МЧС.

Спасатели нашли ее утром в районе ручья Могай. Она рассказала, что вспоминала советы специалистов – оставаться на месте и ждать помощи. Женщину уже передали родственникам. Ее состояние удовлетворительное.

Напомним, что пенсионерка пропала 5 августа в районе станции «Тайга» Пий-Хемского района. ‎

– Станция «Тайга» - это очень сложная, с точки зрения навигации, горно-таежная местность. Ее ландшафт визуально обманчив, – отметили в ведомстве.