В Красноярске суда ожидают домушники, обокравшие квартиры на 2,3 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суда ожидают 4 домушника, обокравших 4 квартиры на Взлётке на 2,3 млн рублей. Как сообщают в прокуратуре, уже подписано обвинительное заключение.

Все произошло летом 2022 года. В июне 46-летний мужчина из Новосибирска приметил квартиру на Молокова – он заметил, что там долгое время не горит свет. В одну из ночей он залез на козырек подъезда, «отжал» створки пластикового окна и проник внутрь. Из квартиры вынес деньги, ценные вещи и золотые украшения на 596 000 рублей. Украденное он продал на Новосибирском вокзале за 180 000 рублей.

Спустя месяц решил повторить набег, но к делу решил привлечь еще троих гастролеров из Кемеровской, Тульской и Томской областей. Двое из них были с «опытом» - имели судимости за кражи.

Таким образом за лето квартет обокрал 3 квартиры, не считая самой первой. Сейчас домушникам грозит до 10 лет лишения свободы.