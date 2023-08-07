Фото: МВД по Красноярскому краю

6 августа в 11 часов утра в Енисейском районе две женщины ушли в тайгу за грибами и не вернулись. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

Обеспокоенные родственники обратились в дежурную часть Енисейска. Они сообщили, что подруги 1962 г.р. и 1974 г.р. отправились в лес возле поселка Усть-Кемь для сбора дикоросов, однако к назначенному времени женщины домой не вернулись. Сейчас на месте работает поисковая группа, в которую вошли сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Приметы 61-летней женщины: волосы темно-русые с проседью, глаза карие, среднее телосложение. Одета в камуфляжный костюм зеленого цвета, а на ногах резиновые сапоги черного цвета.

Приметы 49-летней женщины: короткие темно-русые волосы, худая. Была одета в спортивное трико черного цвета, куртку камуфлированного зеленого цвета на пуговицах, а на ногах резиновые сапоги синего цвета. На голове серый платок с орнаментом.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавших, просьба позвонить в дежурную часть «Енисейский» по телефону: 8(39195)2-33-82 или 8-999-314-03-00.