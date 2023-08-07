На Богучанской ГЭС прошли комплексные учения

На территории Богучанской ГЭС под контролем специалистов МЧС России прошли учения по ликвидации условной аварии генератора с разлитием нефтепродуктов на суше. В учениях приняли участие профессиональное аварийно-спасательное формирование «Авантаж» и сотрудники АО «Богучанская ГЭС».

Цель учений – проверка эффективности «Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах АО «Богучанская ГЭС»; совершенствование практических навыков должностных лиц, оперативных (дежурно-диспетчерских) служб и личного состава ПАСФ «Авантаж» при локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. Совместные действия участников учений позволили отработать организацию оповещения и связи, локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на территории Богучанской ГЭС, а также анализа и документирования событий.

По легенде учений, в результате аварии произошел выброс нефтепродуктов с разливом на суше объемом 33,3 м3. Начальник смены в соответствии со схемой оповещения передал информацию руководству АО «Богучанская ГЭС», ПАСФ «Авантаж», оперативному дежурному Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Красноярскому краю и в контрольно-надзорные органы. На станции состоялся экстренный сбор и совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в пожарной части АО «Богучанская ГЭС» - сбор сил и средств ПАСФ «Авантаж» и членов нештатного формирования гражданской обороны.

В ходе учений персонал станции отработал задачи по переводу производственных процессов в безопасное состояние и отключение оборудования, встречу и сопровождение аварийных служб. Команда нештатного формирования ГО развернула аварийно-техническое звено, санитарный пост, группу охраны общественного порядка и звено связи, отработала вызов скорой помощи. Команда ликвидации разлива ПАСФ «Авантаж» развернула на месте разлива боновое заграждение, препятствующее дальнейшему распространению разлива и попаданию нефтепродуктов в р. Ангара и емкости для временного хранения нефтепродуктов, а затем ликвидировала условный разлив с использованием сорбента.

После оценки обстановки и подтверждения ликвидации разлива, руководитель учений дал команду всем участникам на возвращение в места постоянной дислокации. Учения завершились разбором, в котором приняли участие руководители АО «Богучанская ГЭС», сотрудники МЧС и приглашенные. По итогам учений подтверждена готовность профессиональных и нештатных подразделений к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.