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НовостиПроисшествия7 августа 2023 4:13

Мужчину из Канска осудят за переделку травматического пистолета в боевой

По его словам, он просто пытался выстрелами вверх напугать разгуливавшую возле дома стаю собак
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Мужчину из Канска осудят за переделку травматического пистолета в боевой. Об этом сегодня, 7 августа, пишет МВД по Красноярскому краю.

История произошла еще весной 2023 года: в полицию обратились обеспокоенные жители частного сектора, которые услышали выстрелы. Участковый установил личность злоумышленника.

Мужчина признался, что у него есть травматический пистолет. В день происшествия он пытался выстрелами вверх напугать разгуливавшую возле его дома стаю собак.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Позже выяснилось, что в августе 2022 года житель Канска внес в свой пистолет (он был приобретен на законных основаниях) конструктивные изменения, позволяющие стрелять боевыми патронами.

Оружие было изъято. Стражи порядка завели уголовное дело за незаконную переделку оружия и его незаконное хранение. Сейчас расследование завершено.