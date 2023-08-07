Фото: МВД по Красноярскому краю

Мужчину из Канска осудят за переделку травматического пистолета в боевой. Об этом сегодня, 7 августа, пишет МВД по Красноярскому краю.

История произошла еще весной 2023 года: в полицию обратились обеспокоенные жители частного сектора, которые услышали выстрелы. Участковый установил личность злоумышленника.

Мужчина признался, что у него есть травматический пистолет. В день происшествия он пытался выстрелами вверх напугать разгуливавшую возле его дома стаю собак.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Позже выяснилось, что в августе 2022 года житель Канска внес в свой пистолет (он был приобретен на законных основаниях) конструктивные изменения, позволяющие стрелять боевыми патронами.

Оружие было изъято. Стражи порядка завели уголовное дело за незаконную переделку оружия и его незаконное хранение. Сейчас расследование завершено.