В Курагинском районе спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшего туриста

Фото: МЧС

В Курагинском районе Красноярского края спасатели эвакуировали на вертолете пострадавшего туриста. Как сообщают в МЧС, ЧП произошло на территории Тофаларского заказника в районе озера Медвежье.

Оказалось, что мужчина травмировался во время похода туристической группы, которая не была зарегистрирована.

Поисковая группа выехала на место 6 августа. В команде было 12 человек - сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники медицины катастроф и полиции.

Мужчину оперативно нашли и доставили в Красноярск. В настоящее время он находится в больнице.