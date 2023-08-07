В Красноярске на рабочей неделе будет жарко

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 7 по 11 августа будет жарко и без осадков. Прогноз составили синоптики портала GISMETEO.

В понедельник днем в Красноярске ожидается около +27 градусов, ясно, без осадков и слабый ветер до 4 м/с.

Во вторник, 8 августа, картина будет похожей – днем столбики термометров поднимутся до +30, ясно и ветер до 3 м/с.

Среда снова будет жаркой. Воздух прогреется до +29 градусов, облачно и ветер до 4 м/с.

В четверг ожидается +27 градусов, небо ясное, а ветер с порывами до 6 м/с.

В пятницу, 11 августа, синоптики обещают +32 градус днем, облачно и ветер до 6 м/с.