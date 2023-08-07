Фото: тг-канал министра культуры Красноярского края

В Красноярске ремонт фасада Музыкального театра будет идти до конца 2023 года. Ход реконструкции проверил и. о. министра культуры края Аркадий Зинов.

Специалисты уже успели отремонтировать кровлю здания, сделали гидроизоляцию фундамента, частично демонтировали штукатурку, а также провели монтаж отмостки, чтобы стены театра больше не намокали. Работы ведутся без выходных.

Фото: тг-канал министра культуры Красноярского края

– Параллельно с этим велись благоустройство прилегающей территории, разработка проекта нового фасада театра и получались все необходимые разрешительные документы, – добавил Зинов.