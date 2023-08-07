В Красноярском крае спасатели вытащили из реки Чулым тонувшего мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 августа в Красноярском крае спасатели вытащили из реки Чулым тонувшего человека.

Все произошло в Ачинске. Специалисты местного поисково-спасательного отделения получили сообщение о том, что на реке Чулым в районе понтонного моста тонет мужчина. Спасатели выехали на место, эвакуировали его на берег и передали полицейским.

В пресс-службе региональных спасателей добавили, что сейчас продолжаются поиски тела 40-летнего мужчины, который пропал 5 августа на акватории Красноярского водохранилища в Балахтинском районе.