В Красноярском крае набирают специалистов для оборонных предприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба занятости населения набирает специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это связано, в том числе и с расширением производства. Большая роль в этом отводится ярмаркам вакансий, в которых участники смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, пройти собеседование и договориться о трудоустройстве.

Такие ярмарки уже прошли в Ачинске и Красноярске. К примеру, по результатам отбора на Красноярский металлургический завод принят машинист крана, а на Ачинский нефтеперерабатывающий завод трудоустроен инженер.

По словам руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктора Новикова, ярмарки вакансий – одно из мероприятий, которые служба занятости проводит для кадрового обеспечения предприятий приоритетных отраслей экономики. За каждым работодателем закреплен персональный куратор, поиск кандидатов организован по всему краю. Системный подход позволил с начала этого года закрыть около двух тысяч вакансий на предприятиях ОПК.