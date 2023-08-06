В Красноярском крае бывшая сотрудница почты похитила 600 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейском районе осудили бывшего директора одного из почтовых отделений по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения». Расследованием уголовного дела занималась полиция.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой прокуратуры. Установлено, что с февраля по апрель 2022 года 41-летняя подсудимая брала из кассы своего отделения деньги. И тратила их на выплату кредитов в разных банках. А также строила веранду на территории своей усадьбы. В результате ревизии вскрылась недостача – около 600 тысяч рублей. Женщину уволили.

Приговор составил 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Был ли возмещен ущерб, не уточняется.