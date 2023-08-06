В Красноярском крае грузовик свалился с парома в Енисей. Фото: прокуратура края

В Сухобузимском районе вынесли приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности на паромной переправе. Несмотря на то, что владелец парома свою вину не признал, следствие, а затем суд ее доказали. Наказание не связано с лишением свободы и составляет штраф в размере 200 тысяч рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в краевой прокуратуре. Инцидент произошел днем 19 февраля 2022 года в районе поселка Кононово Сухобузимского района. В тот момент, когда грузовик «МАЗ» заезжал на паром, сломалось аппарельное устройство. И машина упала в Енисей, получив серьезные повреждения. Собственник транспортного средства оценил ущерб в сумму более 1,5 миллиона рублей. Ущерб был взыскан с виновного в полном объеме.