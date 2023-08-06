Четырех пострадавших от хлопка газа доставили из Канска в Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Четырех пострадавших в результате взрыва газа доставили из Канска в Красноярск, в краевую больницу. Для того пришлось отправить за ними борт санитарной авиации – такое решение принято врачами, ранее направленными на оказание помощи. Об этом сообщает региональный минздрав.

Напомним, что 4 августа в 18 часов местного времени произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, после чего начался пожар. По информации МЧС, на место происшествия выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики. Огонь удалось ликвидировать в 18:30 на площади 30 квадратных метров. Следком завел уголовное дело.