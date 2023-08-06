Норильчанин «подарил» мошенникам более 5,8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильчанин лишился более 5,8 миллионов рублей, попавшись на удочку мошенникам. Захотел по быстрому заработать на инвестициях, а вместо этого лишился и денег, и мечты и покоя. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в конце мая парню позвонил некий менеджер брокерской компании и начал рекламировать свои услуги: он якобы супер-спец по торговле на международном финансовом рынке.

Причем фирма, которую он представляет, кристально честная, чистая, даже государство ей доверяет. Соблазнившись, северянин решил попробовать себя в роли инвестора. Кстати, учителя общались с ним через скайп, показывали схемы, а он следовал инструкции.

Собственных накоплений у парня было немного. Но он взял кредит в банке на 2,4 миллиона рублей. Затем в дело пошли два друга, оформившие кредиты на 500 тысяч и 2,5 миллиона рублей. Один из них даже поделился накоплениями в размере 280 тысяч рублей.

И вот на брокерском счету показалась круглая сумма. Однако когда потерпевший пытался вывести ее на свой банковский счет, ничего не вышло. Настал момент прозрения – и парень отправился в полицию.