В Красноярске стоимость квадратного метра жилья перевалила за 103 тысячи рублей

В Красноярске стоимость квадратного метра жилья перевалила за103 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске средняя стоимость квадратного метра жилья перевалила за отметку 103 тысячи рублей. Если точнее, то она составляет 103 245 рублей – это на первичном рынке. И цена на вторичном рынке – 81 285 рублей, сообщают Sibnovosti со ссылкой на специалистов Красноярскстата.

По сравнению с четвертым кварталом 2022 года во втором квартале 2023 года цены на жилье в новостройках выросли на 4,6%. Из них квартиры улучшенного качества подорожали на 4,8%, элитное жилье — на 4,1%, а среднего качества — на 3,1%.

На вторичные квартиры средний рост цен незначительный, всего на 1%. Из них улучшенного качества стали стоит на 3,8% дороже, низкого качества — на 1%. А вот элитное жилье подешевело на 4,7%, а квартиры среднего качества — 0,4%.