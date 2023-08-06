В Красноярске нашли странного мужчину, пристававшего к детям и девушкам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заметили странного мужчину, который приставал к детям и девушкам. Видели его в одном месте, которое он, видимо, облюбовал для своих прогулок – возле ДК 1 Мая на правобережье. Сначала одна из объектов его внимания поделилась информацией в интернете – незнакомец «обхаживал» ее 22 и 23 июня – терся рядом, обходил сзади. Затем она видела, как он пытается прикасаться к детам.

В пресс-службе полиции города рассказали, что установили личность молодого человека, который напугал жителей Ленинского района. На самом деле им оказался 20-летний местный житель. Молодой человек состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, находится под опекой бабушки. Получается, попытки прикоснуться к детям и девушкам – это безобидное желание установить с ними контакт? Или это не так?

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, прокомментировали в ведомстве.