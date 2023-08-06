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НовостиОбщество6 августа 2023 2:46

В Красноярском крае за счет бюджета смонтируют 15 зарядок для электромобилей

На строительство новых станций потратят 41,1 миллион рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае за счет бюджета смонтируют 15 зарядок для электромобилей

В Красноярском крае за счет бюджета смонтируют 15 зарядок для электромобилей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за счет господдержки смонтируют 15 зарядок для электрического транспорта. На эти цели Красноярскому краю из резервного фонда Правительства РФ выделено 41,1 миллиона рубле. Получить их могут компании-подрядчики до конца 2023 года.

Необходимость в строительстве станций есть: на начало 2023 года в крае было зарегистрировано около 500 электрокаров, из которых больше 50 – в краевом центре. Развитие сети заправок стимулирует спрос на экологичные электромобили.

По словам и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, министерство заинтересовано в реализации на территории края инвестпроектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. И готово оказать содействие в их реализации