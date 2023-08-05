На Красноярском водохранилище за сутки утонул второй человек

Фото: Мария ЛЕНЦ
На Красноярском водохранилище утонул еще один человек. О новой трагедии сообщили в краевом МЧС.
Все произошло 5 августа недалеко от поселка Хмельники (Дивногорский городской округ). Тело 53-летнего мужчины извлечено из воды. Его уже передали сотрудникам правоохранительных органов.
Всего за лето 2023 года в крае утонули 68 человек.
- Неужели вы готовы рисковать своей жизнью и купаться в несанкционированных местах? Одумайтесь, - добавили специалисты ведомства.
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