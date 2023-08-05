На Красноярском водохранилище за сутки утонул второй человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском водохранилище утонул еще один человек. О новой трагедии сообщили в краевом МЧС.

Все произошло 5 августа недалеко от поселка Хмельники (Дивногорский городской округ). Тело 53-летнего мужчины извлечено из воды. Его уже передали сотрудникам правоохранительных органов.

Всего за лето 2023 года в крае утонули 68 человек.

- Неужели вы готовы рисковать своей жизнью и купаться в несанкционированных местах? Одумайтесь, - добавили специалисты ведомства.

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Трагедия произошла рано утром в районе села Даурское. Специалисты Новоселовской спасательной станции выехали на поиски тела. Других подробностей пока нет. (подробнее)