Красноярский край получит 246 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Фото: Александр Черных / администрация Красноярского края

Красноярский край получит 246 миллионов рублей на строительство 12 модульных гостиниц для развития туризма. Об этом говорилось на совещании с участием Максима Решетникова, министра экономического развития России. Напомним, что он находится с рабочей поездкой в Красноярске.

Глава края Михаил Котюков отметил, что у региона огромный потенциал для развития туризма. Сейчас это одно из приоритетных направлений для властей.

— Как показывает статистика, создание одного рабочего места в этой сфере влечёт за собой появление до пяти рабочих мест в смежных отраслях. Необходимо оформлять наши возможности в туристические продукты. Это все сможет создать новые курсы для развития экономики особенно в отдаленных от краевой столицы территориях, — заявил Котюков.

200 новых номеров для туристов построят до конца 2024 года.

— Туризм сегодня – один из драйверов роста экономики региона. Красноярский край становится одним из центров притяжения туристов в Сибирском федеральном округе. Сегодня убедился: есть потенциал для укрепления позиций в круизном туризме, — сказал глава Минэкономразвития.

Ранее Красноярский край уже успел получить 34 миллиона рублей на строительство четырех модульных гостинец. Они появятся в Новоселовском, Березовском, Абанском районах края и городе Дивногорске.