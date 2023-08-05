Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Канске ввели режим ЧС в доме на Каландарашвили после взрыва газа. Об этом сообщает администрация города на своем сайте.

– Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», – пишут власти.

Инцидент произошел в пятиэтажке 4 августа, взрывом повреждено девять квартир. Всего пострадали 13 человек, семь из них были госпитализированы с серьезными травмами. Погибших нет.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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Очевидцы и жители дома делятся эмоциями. Многие испуганы и приходят в себя. Многие в гневе – считают, что виновники ЧП – рабочие, проводившие работу с газовыми трубами.

- Ничего себе хлопок! Это мягко сказано. Это мощный взрыв был. Всех так колошматит сейчас, что словами не передать. Бедные люди. (подробнее)