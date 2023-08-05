Жителей Красноярска приглашают проверить свое здоровье в парке «Октябрьский»

Фото: социальные сети «Красгорпарка»

Жителей Красноярска приглашают проверить свое здоровье в озере-парке «Октябрьский» 5 и 6 августа. Об этом сообщает сайт Gornovosti.

Общественное пространство находится на улице Калинина в микрорайоне Западный (Мясокомбинат). Мобильный центр и врачи будут работать с 10:00 до 18:00. Специалисты готовы проверить артериальное давление, частоту пульса, провести анализ на глюкозу, холестерин и другое.

После обследования врачи выдадут рекомендации.

Не забудьте взять с собой паспорт и медицинский полис.