Житель Тувы бросил на пол новорожденного сына в ходе ссоры и убил его

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В Туве задержали мужчину, который убил новорожденного младенца. Он выхватил собственного сына из рук матери в ходе ссоры и бросил его на пол. Ребенок скончался от полученных травм.

Как рассказали в правоохранительных органах, конфликт между сожителями произошел 2 августа в квартире дома на улице Иркутской. В пылу ссоры мужчина схватил новорожденного сына и бросил его на пол. Женщина успела подхватить ребенка, но отец снова вырвал младенца у нее из рук и вновь бросил на пол.

Мать ребенка вызвала скорую, малыш был госпитализирован. Однако несмотря на все старания медиков младенец скончался. После этого мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Отметим, что тувинца хотят отправить до суда под стражу, в дальнейшем же ему может грозить пожизненное лишение свободы.