Число пострадавших при взрыве газа в Канске увеличилось до 13 человек

Фото: СК по Красноярскому краю

Число пострадавших во взрыве в Канске выросло до 13 человек, сообщили в краевом Минздраве. Ранее ведомство сообщало, что помощь врачей потребовалась 11 гражданам, семерых госпитализировали. Два человека находятся в тяжелом состоянии, однако в ЧП никто не погиб.

Взрыв газа произошел сегодня вечером в пятиэтажке на улице Каландарашвили, 19. Как рассказали в правоохранительных органах, причиной ЧП стали ремонтные работы по замене газовых труб в одной из квартир. В результате взрыва начался пожар, но его быстро потушили. Несколько квартир оказались повреждены, однако стены дома, по предварительной оценке, целы.

Врио губернатора Михаил Котюков уже распорядился разместить жильцов пострадавшего дома в пункте временного содержания. В ближайшие дни он лично приедет в Канск, чтобы проверить как местные власти наладили помощь пострадавшим.

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.