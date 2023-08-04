Полиция организовала пост для борьбы с мародерами на месте взрыва газа в Канске

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сотрудники полиции приступили к охране поврежденного взрывом подъезда в Канске. Ранее на Каландарашвили, 19 взорвался газ в жилой пятиэтажке: в ЧП пострадали 11 человек, несколько квартир оказались повреждены. Подъезд и имущество жильцов будут охранять полицейские.

– По указанию начальника МО МВД России «Канский» сотрудники патрульно-постовой службы заступили на охрану жилого дома, чтобы не допустить фактов хищения имущества из квартир пострадавших граждан, – сообщили в краевом МВД.

Врио губернатора Михаил Котюков уже распорядился о временном размещении жильцов пострадавшего подъезда в пункте временного содержания. Некоторые жители решили остановиться у родственников. На время, пока будут проводиться следственные действия и оценка ущерба, подъезд будет пустовать – для этого полиция и выставила там наряд.

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