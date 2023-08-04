Михаил Котюков лично проверит помощь пострадавшим от взрыва газа в Канске

Фото: МЧС

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отреагировал на взрыв газа в жилом доме в Канске. ЧП произошло в пятиэтажке на улице Каландарашвили, 19: в результате взрыва пострадали 11 человек, а несколько квартир оказались повреждены. Котюков заявил, что все семьи из пострадавшего подъезда разместят в пункте временного содержания и обеспечат питанием.

– С причинами взрыва разбираются правоохранительные и надзорные органы. Поставил задачу краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры, – заявил чиновник.

Котюков добавил, что лично приедет в Канск в ближайшие дни. Врио губернатора намерен проверить, как местные власти организовали помощь пострадавшим семьям.

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.