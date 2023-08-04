Богучанская ГЭС произвела 150 миллиардов киловатт-часов

Богучанская ГЭС Фото: ИВАНОВА Диана

Выполняя производственный план и задания ОДУ Сибири, Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 150-миллиардный киловатт-час электроэнергии. Отсчет выработки ведется с момента пуска первых гидроагрегатов в октябре 2012 года. Предыдущий символический рубеж 125 млрд кВт.ч станция преодолела в апреле 2022 года, 100 млрд – в 2020 году.

Выработка энергии зависит от режима работы, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (Росводресурсы) и эффективности загрузки гидроагрегатов. Коллектив станции выполняет программу текущих и капитальных ремонтов гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, проводит обследования зданий и сооружений. В первую неделю августа в работе находились 7 гидроагрегатов; в соответствии с графиком завершается плановый капитальный ремонт агрегата №7, один агрегат выведен в резерв.

С 5 августа по 1 сентября для Богучанской ГЭС установлены среднесуточные расходы 3600-4100 кубометров воды в секунду. На июль был установлен режим 3300-4100 м3/с; фактические расходы составляли 3676 м3/с. Станция выполнила предписание поддерживать стабильный уровень верхнего бьефа Богучанского водохранилища и обеспечить на Ангаре судоходные уровни (не ниже 0 см по водопосту «Богучаны» и не ниже 180 см по водопосту «Татарка»).

Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.