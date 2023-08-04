Российские студенты стали чаще отдыхать за границей

Рост выездного туризма фиксируется в целом по стране — россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще

Расчет число российских студентов, которые на каникулах отправились отдыхать в зарубежные страны. Так, в 2023 году молодых путешественников стало в три раза по сравнению с летом прошлого года. Среди наиболее популярных направлений – традиционные Узбекистан, Индия, Турция. Есть интерес и к новым странам, например, студенты выбирают Оман. Такие выводы сделали специалисты Yota, проанализировав данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране — россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно — втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют почти в полтора раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ — страна занимает четвертое место в списке их предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке. Молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман (+1475%), Бахрейн (+1274%) и Иран (+461%).