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НовостиОбщество4 августа 2023 8:44

Красноярская прокуратура потребовала решить проблему пробок на Свердловской

В ведомстве считают, что администрация города дорожную обстановку не корректирует, вопросы расширения дорог и выделения для этого финансирования не прорабатывает
Вячеслав КУИМОВ
Скриншот: прокуратура Красноярского края

Скриншот: прокуратура Красноярского края

Прокуратура потребовала от мэрии Красноярска решить проблему регулярных пробок на улице Свердловской. Об этом сообщают в ведомстве.

Проверка показала, что пропускная способность дороги является недостаточной. Однако городская администрация дорожную обстановку не корректирует, не рассматривает варианты изменения времени сигналов светофоров, а вопросы расширения дорог и выделения для этого финансирования не прорабатывает.

Скриншот: прокуратура Красноярского края

Скриншот: прокуратура Красноярского края

Прокуратура внесла представление в мэрию для устранения нарушений.

Ведомство будет добиваться судебного понуждения, если власти продолжат бездействовать. Ситуация находится на контроле.