Красноярская прокуратура потребовала решить проблему пробок на Свердловской

Скриншот: прокуратура Красноярского края

Прокуратура потребовала от мэрии Красноярска решить проблему регулярных пробок на улице Свердловской. Об этом сообщают в ведомстве.

Проверка показала, что пропускная способность дороги является недостаточной. Однако городская администрация дорожную обстановку не корректирует, не рассматривает варианты изменения времени сигналов светофоров, а вопросы расширения дорог и выделения для этого финансирования не прорабатывает.

Скриншот: прокуратура Красноярского края

Прокуратура внесла представление в мэрию для устранения нарушений.

Ведомство будет добиваться судебного понуждения, если власти продолжат бездействовать. Ситуация находится на контроле.