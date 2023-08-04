В Красноярске экс-чиновник получил условный срок за махинации с квартирой

Фото: прокуратура Красноярского края

Бывший первый заместитель руководителя администрации Ленинского района Красноярска получил условный срок за махинации с городской квартирой. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Почти 10 лет назад экс-чиновник со своей падчерицей решил прибрать к рукам пустующее жилье, которое предназначалось для нуждающихся граждан. Для этого злоумышленник использовал подложный ордер, предоставляющий права на получение квартиры в 30 «квадратов». В документе содержалась информация о том, что жилье было передано бабушке неродной дочери еще в 1996 году. Конечно, пожилая родственница там не жила, в новом доме она не нуждалась.

Пенсионерка умерла в 2016 году. Падчерица стала переоформлять жилье на себя, хотя в квартире по показаниям также не нуждалась. Замруководитель (он же был председателем жилищной комиссии) добился нужного решения о правомерности представленных документов. Квартиру передали девушке в апреле 2018 года. Позже ущерб городу оценили в 1,1 млн рублей.

Экс-чиновника признали виновным в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей. Падчерица получила 3 года лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей.