Фото: Александр Черных / сайт администрации Красноярского края

В Красноярске с рабочей поездкой находится министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает администрация края.

Решетников уже успел ознакомится с инфраструктурой аэропорта. Он осмотрел ход реконструкции перрона, а также обсудил с руководителем региона Михаилом Котюковым проекты по развитию авиаузла.

– Через Красноярский край проходят важнейшие транспортные маршруты – авиационные, железнодорожные, речные, автомобильные. Поэтому наша стратегическая задача – в ближайшие годы превратить красноярский авиаузел в мощный транспортно-логистический хаб, – подчеркнул Котюков.

Глава федерального ведомства заявил, что загрузке нового аэрокомплекса будут способствовать принятые решения о введении безвизовых групповых поездок с Китаем и внедрение электронной визы.