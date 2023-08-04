Фото: МЧС по Красноярскому краю

3 августа специалисты из МЧС по Красноярскому краю составили типичный портрет утонувшего.

Это мужчина в возрасте от 30 до 55 лет, который купается на «диком» пляже, умеет хорошо плавать и, возможно, в прошлом имел спортивный разряд по плаванию. Перед заплывом он употребляет спиртные напитки. Уточняется, что мужчина либо местный житель, либо регулярно ездит на водоем отдыхать.

- За последние 10 лет примерно в 70% случаев жертвами водной стихии были именно такие люди, - добавили в ведомстве.

Всего с начала сезона в водоемах региона утонули уже 65 человек.