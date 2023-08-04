Фото: КрасЖД

С 4 августа из Красноярска можно уехать в Кемеровскую область на электричке. Об этом пишет КрасЖД.

Поезд из краевой столицы до станции Кия-Шалтырь запустят уже сегодня вечером. Отмечается, что новый пригородный маршрут добавили по просьбам пассажиров. Расписание:

- Из Красноярска поезд отправляется по пятницам в 21:50. Прибытие в Кия-Шалтырь – в 07:39;

- Из Кия-Шалтырь электричка будет ходить по воскресеньям. Отправление в 20:10, а прибытие в Красноярск – в 06:09.

По этому маршруту можно добраться до горнолыжного курорта «‎Горная Саланга»‎, расположенного на границе регионов.

Билеты и расписание уже на сайте компании «КрасПригород», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

- Более того, из города Шарыпово будет курсировать автобус, который будет прибывать на Дубинино (одна из остановок нового маршрута) за 15 минут до отправления состава, - добавили в КрасЖД.