В Красноярском крае в столкновении двух грузовиков погиб водитель. Фото: МВД

В Уярском районе на 905 километре федеральной трассы Р-255 произошла авария с участием двух грузовиков. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из сообщения краевой полиции, произошло это сегодня, 4 августа, около 4:30 утра. По предварительным данным, грузовой автомобиль МАН двигался со стороны Канска и выехал на полосу встречного движения в тот самый момент, когда там находился автомобиль МАЗ.

В результате столкновения МАН съехал в кювет, а 49-летний водитель погиб. При этом 28-летний водитель отечественного грузовика не пострадал. На месте аварии сейчас работают дорожные полицейские, движение транспорта там реверсивное, поскольку контейнер с прицепа МАЗа вылетел на асфальт и перегородил значительную часть дороги.