Судился из-за строгого надзора: в прокуратуре рассказали, почему силовики не уследили за убийцей школьницы из Дивногорска

Фото: СК по Красноярскому краю

В прокуратуре рассказали, почему силовые органы не уследили за преступником-рецидивистом Иваном Папенко. 34-летний мужчина в конце июля убил 16-летнюю школьницу в Дивногорске: после его поимки выяснилось, что за плечами у Папенко богатый криминальный опыт, а с последней его отсидки в тюрьме до совершения нового преступления прошло чуть больше недели.

Как рассказали в прокуратуре, после очередного освобождения за Папенко должны были установить жесткое наблюдение: суд намеревался обязать рецидивиста регулярно отмечаться в полиции, запретить ему выходить из дома ночью, ходить в алкогольные магазины и покидать Красноярск. Однако самому Папенко такие условия показались слишком суровыми, поэтому он решил обжаловать их в суде.

– Поэтому на момент освобождения решение суда в силу не вступило, ограничения считались не действующими. Вследствие этого на учет в компетентные органы он не встал, – пояснили в прокуратуре.

На свое первое преступление Папенко пошел в 2007 году, когда ему едва исполнилось 18 лет. Тогда он совершил убийство и отсидел за него почти семь лет. Спустя всего десять дней мужчина изнасиловал девушку и вновь попал в колонию. И снова, выйдя из колонии, он смог продержаться без преступлений чуть больше недели – спустя восемь дней он убил 16-летнюю девушку в Дивногорске.