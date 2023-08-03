Провалился в подводную яму: в Красноярском крае утонул двадцатый ребенок с начала лета

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае сегодня утонул 20-й по счету с начала лета ребенок. Трагедия произошла около шести вечера в Березовском районе: семилетний мальчик пошел купаться в Енисее в районе поселка Есаулово. Ребенок купался в компании друзей, но без присмотра взрослых.

– Он купался в компании своих же сверстников без присмотра взрослых! Родители! Бабушки и дедушки! Остановите гибель своих детей и внуков, – призвали в МЧС.

Как рассказали в СК, мальчику запретили купаться родители, однако он все равно поехал на реку на велосипеде вместе со своим другом. Ребенок зашел в воду всего на два метра от берега, но внезапно провалился в подводную яму и не смог выплыть.

В ведомстве сообщили, что всего с начала сезона в водоемах края утонули уже 65 человек. Это уже гораздо больше чем год назад: в 2022 году за весь летний сезон утонули 50 человек, и только в семи случаях это были дети.