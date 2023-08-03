Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае в озере Таловка нашли тела погибших детей и их отца. Об этом сообщает региональный СК.

Напомним, что трагедия произошла 2 августа в Курагинском районе, недалеко от поселка Большая Ирба. 29-летний мужчина и двое его сыновей катались на гидроцикле. В какой-то момент транспортное средство опрокинулось и все трое – отец с мальчиками 4 и 6 лет, – утонули.

Отмечается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, характеризуется положительно.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».