Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа стали известны даты отключения горячей воды в Октябрьском районе Красноярска. Информацию публикует тг-канал СГК.

Даты такие:

- с 11 августа (23:00) до 16 августа (17:00) остановят котельную №7 (она находится на улице Лесная, 79, стр. 1). Отключение воды коснется двух зданий на Лесной - 79 и 81.

- С 12 по 17 августа компания будет проверять теплосети в контуре котельной №5 (она на улице Тотмина, 24г). Горячей воды не будет в домах на Тотмина, Юшкова, Фруктовой, Карбышева, Ботанической, Калинина и других. Полный список опубликован по ссылке.