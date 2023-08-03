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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:19

В Туве у суслика нашли чуму

Специалисты провели полевую дезинсекцию и уничтожили грызунов на площади более 67 квадратных километров
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 июля специалисты Тувинской противочумной станции нашли у суслика чуму в месте его обитания. Об этом пишет сайт республиканского правительства.

Эпизоотические проявления были обнаружены в Монгун-Тайгинского районе на общей площади 82,3 квадратных километров. Проведена полевая дезинсекция, грызунов уничтожили. У местных жителей чуму не обнаружили, так как все они ежегодно проходят вакцинацию.

Эпидемиологическая ситуация в республике находится на контроле Роспотребнадзора. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.