В Туве у суслика нашли чуму

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25 июля специалисты Тувинской противочумной станции нашли у суслика чуму в месте его обитания. Об этом пишет сайт республиканского правительства.

Эпизоотические проявления были обнаружены в Монгун-Тайгинского районе на общей площади 82,3 квадратных километров. Проведена полевая дезинсекция, грызунов уничтожили. У местных жителей чуму не обнаружили, так как все они ежегодно проходят вакцинацию.

Эпидемиологическая ситуация в республике находится на контроле Роспотребнадзора. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.