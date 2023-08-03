В Железнодорожном районе Красноярска состоялась встреча с жителями Николаевки

Фото: администрация Красноярска

В администрации Железнодорожного района состоялась встреча с жителями Николаевки, чьи домовладения попали в территорию комплексного развития, где инвестором по результатам аукциона стала компания ООО «СЗ «СтройИндустрия». Разъясняющая встреча прошла по поручению главы города Владислава Логинова.

Поводом для встречи стало недовольство жителей микрорайона предварительной оценкой домовладений, которая осуществляется по инициативе инвестора. Жители считают суммы заниженными и несправедливыми, и именно об этом во время встречи прозвучало больше всего вопросов.

- Будут сносить наши дома, а дают сумму, на которую квартиру я, например, не приобрету. Мне пока оценку не делали, но у соседей я спрашивала и по городу цены смотрела. У меня 68 квадратов, две комнаты, большая веранда и кухня. Хочется объективной оценки нашего имущества, - говорит одна из жительниц Николаевки Алина.

- Сейчас мы живем на 80 квадратах жилой площади. У нас во дворе много цветов, шикарные ароматные клематисы, плодовые деревья, четыре огромные вишни, малина, теплицы… Некоторые домовладения уже оценили, я слышала, и компенсации назначают очень маленькие, на которые купить что-то в городе можно только дал еко от центра. А мы уже на пенсии, разве может стоять вопрос о какой-то ипотеке? - рассказывает Тамара Алексеевна Малафеева.

Подчеркнем, оценка, с которой сейчас жителей знакомит «СтройИндустрия», не является окончательной. Ее компания проводит исключительно по собственной инициативе. Эта оценка может служить отправной точкой для начала диалога жителей и застройщика, что не запрещено гражданско-правовыми отношениями, но не обязывает участников КРТ соглашаться с ней.

Следующим шагом реализации КРТ станет определение этапов изъятия и подготовка администрацией города распоряжения об изъятии земельных участков в целях комплексного развития территории. После выхода распоряжения об изъятии оценка домовладений будет актуализирована, и отчеты о ней будут представлены жителям. На этом этапе граждане также могут договариваться с застройщиком, в случае отсутствия обоюдной договоренности, вопрос будет решаться в суде.

У каждого, кто пришел на встречу, история индивидуальная. У одних маленькие дети и нет возможности потянуть хоть какую-то доплату, чтобы переехать в достойное жилье. Другие сожалеют, что придется оставить отчий дом, в котором живет уже третье поколение. У кого-то дом большой, но процент износа такой, что жители сомневаются в возможности приличной суммы оценки. Вопросов много, и все они требуют детального погружения в нюансы.

- Итогом нашей встречи стала договоренность о том, что каждую среду с 15 до 18 часов в администрации района будет идти индивидуальный прием жителей Николаевки. Будем оказывать жителям всю необходимую консультационную помощь. Если потребуется, будут вводиться дополнительные часы приема, - рассказал и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.