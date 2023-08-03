Фото: тг-канал «Управление дорог | Красноярск»
3 августа в Красноярске начали наносить разметку на Октябрьском мосту. Об этом сообщает городское управление дорог в своем тг-канале.
Сегодня стартовали работы со стороны левого берега по направлению движения на правый. Специалисты используют для разметки холодный пластик, который отлично виден ночью и обладает высокой износоустойчивостью.
Однако есть нюанс. Водителей просят обратить внимание, что на мосту произошел ряд изменений:
- автобусная полоса теперь занимает 4 метра, а остальные – 3,75 м;
- на поворотном шлюзе с Партизана Железняка появится нерегулируемый пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью;
- Перед съездами на Татышев не будет автобусных полос, но добавят переходно-скоростные;
- парковка и остановка на мосту запрещена.
Изменения будут вводится в августе 2023 года. Подчеркивается, что они согласованы с ГИБДД.
- Все решения приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - добавили в управлении дорог.