Фото: тг-канал «Управление дорог | Красноярск»

3 августа в Красноярске начали наносить разметку на Октябрьском мосту. Об этом сообщает городское управление дорог в своем тг-канале.

Сегодня стартовали работы со стороны левого берега по направлению движения на правый. Специалисты используют для разметки холодный пластик, который отлично виден ночью и обладает высокой износоустойчивостью.

Однако есть нюанс. Водителей просят обратить внимание, что на мосту произошел ряд изменений:

- автобусная полоса теперь занимает 4 метра, а остальные – 3,75 м;

- на поворотном шлюзе с Партизана Железняка появится нерегулируемый пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью;

- Перед съездами на Татышев не будет автобусных полос, но добавят переходно-скоростные;

- парковка и остановка на мосту запрещена.

Изменения будут вводится в августе 2023 года. Подчеркивается, что они согласованы с ГИБДД.

- Все решения приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - добавили в управлении дорог.