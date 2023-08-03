«Красивый и умный»: полиция Красноярского края ищет нового хозяина для пса из кинологической службы

Фото: МВД по Красноярскому краю

3 августа полиция Красноярского края начала искать нового хозяина для немецкой овчарки из кинологической службы. Об этом пишет МВД в социальных сетях.

8-летнего пса Жигая стражи порядка назвали «пушистым пенсионером МВД». Отмечается, что в послужном списке четвероногого правоохранителя десятки раскрытых преступлений, а еще он «красивый, умный, общительный и дружелюбный». Сегодня Жигай вышел на заслуженный отдых по состоянию здоровья.

Договориться о первом знакомстве можно по телефону Центра кинологической службы по краю: 8-999-314-01-13.

Собака находится в Красноярске.