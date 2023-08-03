Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края проконтролирует ход дела о гибели мужчины и двоих детей на озере. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 3 августа.

Трагедия произошла вчера. Сейчас установлено, что 1 августа 29-летний житель поселка Большая Ирба купил гидроцикл «Ямаха», а уже на следующий день поехал с супругой и детьми на озеро Таловка (купание в нем запрещено). Мужчина не имел прав на управление гидроциклами, однако этот факт не помешал ему посадить на транспортное средство своих детей без спасательных жилетов. В какой-то момент гидроцикл опрокинулся и все трое – отец с мальчиками 4 и 6 лет, – утонули. Поиски погибших продолжаются.

Отмечается, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, характеризуется положительно.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».