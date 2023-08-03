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Житель Красноярска, похитивший у семьи украшений на 2 миллиона рублей, проведет 4 года в тюрьме. Об этом сообщает краевое МВД.

Дерзкое преступление произошло в феврале 2022 года. В полицию обратилась семейная пара с заявлением о том, что у них из квартиры пропала шкатулка с браслетами, кольцами, сережками и подвесками. Также из дома исчезли наручные часы стоимостью полмиллиона рублей. В ходе следствия было установлено, что к краже причастен 31-летний мужчина, делавший ремонт у них дома. Злоумышленник пояснил стражам порядка, что похитил драгоценности из-за того, что ему не выплатили аванс за работу. Все награбленное он сдал в ломбард и получил 400 тысяч рублей.

Сегодня Октябрьский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.