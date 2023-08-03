Объем банковских вкладов россиян превысил 40 трлн рублей

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По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, повышение регулятором ключевой ставки обеспечило улучшение доходности по депозитным продуктам и по итогам года можно прогнозировать рост рынка на 15%:

- Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки.

Эксперт отмечает, что основным сберегательным инструментом для населения остается рублевый депозит так как именно рубль сегодня гарантирует стабильность и высокую доходность.

Согласно прогнозам, объем валютных депозитов с «околонулевыми» ставками продолжит снижаться. Наибольший интерес у россиян сейчас вызывает юань, потому в валютном сберегательном портфеле вкладчиков он и будет замещать доллар и евро. По прогнозам ВТБ, к концу года доля китайской валюты на рынке вырастет больше чем в два раза, достигнув 26% отметки и это не предел. По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, повышение регулятором ключевой ставки обеспечило улучшение доходности по депозитным продуктам и по итогам года можно прогнозировать рост рынка на 15%:

- Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки.

Эксперт отмечает, что основным сберегательным инструментом для населения остается рублевый депозит так как именно рубль сегодня гарантирует стабильность и высокую доходность.

Согласно прогнозам, объем валютных депозитов с «околонулевыми» ставками продолжит снижаться. Наибольший интерес у россиян сейчас вызывает юань, потому в валютном сберегательном портфеле вкладчиков он и будет замещать доллар и евро. По прогнозам ВТБ, к концу года доля китайской валюты на рынке вырастет больше чем в два раза, достигнув 26% отметки и это не предел.