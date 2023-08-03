Президент России вручил звезду Героя России участнику СВО из Канска

Скриншот: видео сайта kremlin.ru

2 августа президент Владимир Путин вручил звезду Героя России бойцу из Канска. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Военный (позывной «Кан») является командиром казачьего батальона «‎Сибирь»‎. Отмечается, что он стал первым казаком-добровольцем, который получил высшую государственную награду.

Боец участвовал в тяжелых боях во время СВО. Его батальон 16 часов подряд отбивал атаки превосходящих сил противника под Артемовском.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков позвонил по видеосвязи военному сразу после церемонии. Глава региона поздравил жителя Канска, пожелал ему побед и передал привет бойцам.

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Жена, дети. Он депутат совета в одном из городов Красноярского края, председатель патриотического центра, который занимается организацией военных сборов, пейнтбольных турниров и других мероприятий подобного плана. Когда началась СВО, сам принял решение в ней участвовать. Решение далось нелегко для семьи, но – поняли, поддержали. (подробнее)