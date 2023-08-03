Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канском районе пьяная женщина везла в автомобиле двоих маленьких детей. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает МВД по Красноярскому краю.

Женщину «подшофе» на автомобиле «Тойота ТаунАйс» заметили проезжавшие мимо очевидцы, когда она ехала со стороны села Польное в поселок Филимоново. Обеспокоенные граждане сообщили о ней в дежурную часть.

Экипаж ДПС смог остановить минивэн в 12 километрах от города. За рулем была 28-летняя женщина, которая на руках держала маленького ребенка. Еще один несовершеннолетний находился в салоне машины. Правонарушительница была пьяна, поэтому полицейские сразу отобрали у нее ключи от «Тойоты». В оправдание своего поведения мать заявила, что она спешит домой, так как срочно надо покормить ребенка. Женщина отказалась от медицинского освидетельствования и внезапно достала второй экземпляр ключей. Она попыталась скрыться, однако ее маршрут был недолгим: сотрудники догнали «беглянку» на въезде в Филимоново. Жительница Канска была освидетельствована на состояние алкогольного опьянения с результатом 0,87 мг/л.

Дорожные полицейские составили на нее несколько протоколов. Отдел ГИБДД проинформировал подразделение по делам несовершеннолетних.